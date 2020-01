70 Feuerwehrleute mussten einen Brand in einem Wohnhaus in Paternion löschen.

Der Brand konnte gelöscht werden © FF Feistritz/Drau

In der Küche eines Wohnhauses ist am Donnerstag aus bisher noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Erst Mittwochabend hat ein Küchenbrand in Villach für einen Großeinsatz gesorgt. Durch das Feuer wurden der hölzerne Fußboden und mehrere Möbelstücke vernichtet bzw. stark beschädigt. Der Brand wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Kreuzen, Feistritz/Drau, Pöllan, Paternion und Stockenboi mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften gelöscht. Die Höhe des Sachschadens dürfte mehrere Zehntausend Euro betragen.