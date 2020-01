Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Volksschule Landskron wird ab Frühjahr saniert; die Innenstadt soll grüner werden; die Alpen Adria Brücke wird saniert; im Technologiepark wird gebaut © Pacheiner, Kulmer, Holzfeind, Weichselbraun

220 Millionen Euro beträgt der Budgetentwurf für das heurige Jahr in Villach. „Wir haben bereits im Vorjahr einen Investitionskurs gestartet und setzen ihn 2020 fort“, kündigte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) bei der Gemeinderatssitzung im Dezember an. Konkret bedeutet das, dass in Villach heuer in drei Schwerpunkte investiert wird: Bildung (27 Millionen Euro), Nachhaltigkeit (10 Millionen) und Sicherung des Job-Standortes (10 Millionen). Eine Auswahl der Großprojekte: