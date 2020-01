Facebook

(Archivfoto) © Weichselbraun

Wir verbleiben im Einflussbereich von Hoch Xia, obwohl sich das Hoch abzuschwächen beginnt. Es ziehen erst im Verlauf des Tages harmlose Wolkenfelder am Himmel auf. Vor allem nach Westen hin hat es die Sonne dann nicht mehr so leicht wie zuletzt. Auf den Pisten oder bei einer Skitour sind die Bedingungen weiter gut. "Nur die Sicht wird nun allmählich etwas diffuser", behauptet der Wetterfrosch Werner Troger. Lokale Frühnebelfelder halten sich am ehesten in den Tal- und Beckenlagen. Die Tageshöchstwerte sind je nach Höhenlage wieder sehr unterschiedlich: Im Raum Villach hat es maximal um +1 Grad, in höheren Lagen und bei Sonnenschein sind hingegen örtlich durchaus Spitzenwerte bis nahe +10 Grad im Bereich des Möglichen.