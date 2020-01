Facebook

Das neue Jahr beginnt mit einer ersten Insolvenzmeldung aus Villach. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstag bekannt gab, wurde über die Terlicher Transportunternehmen GmbH in der Ferdinand-Wedenig-Straße 56 in Villach ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. "Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt", heißt es vonseiten des AKV. Das Verfahren wurde aufgrund eines Gläubigerantrages eingeleitet. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und erbringt Beförderungs- und Logistikleistungen aller Art. Vom Unternehmen selbst war am Donnerstag keiner für eine Stellungnahme erreichbar.