Villach Lebensgefahr! Eis auf Silbersee und Vassacher See extrem dünn

Sicheres Eislaufen in Villach ist derzeit nur auf der Fläche am Rathausplatz in der Innenstadt möglich. Die Eisdecke auf dem Silbersee und dem Vassacher See ist nicht durchgängig und viel zu dünn.