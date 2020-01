In der Postgasse in Villach hat vor Kurzem die "Orient Foodbar" eröffnet. Der Schwerpunkt liegt auf vegane und vegetarische Gerichte. Falafel und Pitabrot sind hausgemacht.

Samir Osman (rechts) und sein Team servieren frische Falafel © Holzfeind

Orientalisches Flair versprüht ein neues Imbisslokal in der Postgasse in Villach. Seit Mitte Dezember kochen in der „Orient Foodbar“ Samir Osman und sein Team besondere Spezialitäten wie Falafel, Flammkuchen mit hausgemachtem Halloumi-Käse oder libanesischen Salat mit Granatapfel und Minze auf. „Bei uns ist alles frisch und hausgemacht. Das Pitabrot backen wir selbst. Für die Falafel kaufen wir die Kichererbsen trocken, weichen sie im Wasser auf, zerkleinern sie und frittieren sie frisch“, sagt Geschäftsführer Jouan Ismail, der so wie das gesamte Küchenteam aus Syrien stammt.