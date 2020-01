Die Stadt Villach feierte Silvester erstmals ohne Feuerwerk. Der Feinstaubwert am Neujahrstag ist dennoch enorm hoch. Private Feuerwerke in der Kritik.

© Weichselbraun

Der Kampf gegen den Klimawandel ist den Österreichern laut einer Neujahrsumfrage 2020 am wichtigsten. Wer auf die Silvesternacht blickt, merkt allerdings wenig vom Umweltgedanken. Die Feinstaubwerte in Kärnten lagen am Neujahrstag vielfach deutlich über dem erlaubten Grenzwert von 50 Mikrogramm. Am höchsten war die Feinstaubbelastung bei der Messstation in Ebenthal (Bezirk Klagenfurt Land) mit mehr als 100 Mikrogramm. Gefolgt von Klagenfurt (70) und Villach.