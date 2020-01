Das Nebengebäude eines Hauses in Weißenstein war in Brand geraten, die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen.

Vollbrand in Weißenstein

Das Nebengebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand und drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen © FF Feistritz/Drau

Zum ersten Einsatz im neuen Jahr wurden die Feuerwehren Puch, Weißenstein, Töplitsch, Winkler-Einöde und die Feistritz/Drau gerufen. Um 17.56 Uhr war ein Nebengebäude eines Hauses in Weißenstein in Brand geraten. Es stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand und drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.