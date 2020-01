Facebook

Die Schwimmer waren bestens gelaunt © Daniel Raunig

Zum elften Mal ging am 1. Jänner in Velden das Neujahrsschwimmen über die Bühne. Bei einer Wassertemperatur von 6,5 Grad stürzten sich genau 100 Schwimmer ins kalte Wasser. Bevor es aber so weit war, sprach Pfarrer Martin Satlow einen Segen für die Schwimmer aus.