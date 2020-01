Eine Villacherin versuchte am Dienstag stundenlang, einen dreiteiligen Ring vom Mittelfinger zu entfernen. Nachdem der Finger bereits angeschwollen war, wandte sie sich am Nachmittag an die Hauptfeuerwache Villach.

Millimeter für Millimeter wurden die Ringe zerschnitten © Hauptfeuerwache Villach

Aus einer misslichen Lage befreiten am Silvestertag die Kameraden der Hauptfeuerwache Villach eine Villacherin. Sie trug an einem Mittelfinger einen dreiteiligen Ring. Dieser ließ sich nicht mehr abnehmen. Seit den Morgenstunden versuchte die verzweifelte Frau mit diversen Hausmitteln, den Ring zu entfernen. Doch dies gelang ihr nicht. Nachdem der Finger am Abend schon angeschwollen war, wandte sie sich an die Hauptfeuerwache.