Bei der Obduktion wurde unter anderem Kokain im Körper nachgewiesen (Sujetbild) © APA/Artinger

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb am Stefanitag in Villach ein 21-jähriger Mann infolge eines Drogenkonsums. "Der Mann übernachtete in der Wohnung eines Freundes", sagt eine Beamtin aus dem Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach. Als dieser bemerkte, dass sein Gast keine Lebenszeichen von sich gab, verständigte er sofort die Rettung. Eine Reanimation durch den Notarzt blieb erfolglos. Der Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.