In den Bezirken Villach-Stadt und -Land sowie in Spittal/Drau können erstmals Notarzt-Dienste nicht besetzt werden. Politiker fordern jetzt sofortige Personalaufstockung.

© Fotolia/Dinges

In Villach und Spittal bleiben die Notarztautos am Neujahrstag in der Garage. Es haben sich keine Mediziner für den Dienst gefunden. Weil es generell zu wenig Notärzte gibt, fordert der Villacher Gesundheitsstadtrat Christian Pober (ÖVP) jetzt eine sofortige Personalaufstockung.