Durchner ist ein „Urgestein“ auf Villachs Märkten © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Beim Finale des Silvestermarkts darf in der Villacher Innenstadt am 31. Dezember einer nicht fehlen: Schmied Jakob Durchner. Er gilt als echtes „Urgestein“ auf Villachs Märkten. 42 Jakobimärkte hat er schon hinter sich, beim Silvestermarkt schmiedet er von Hand seit 25 Jahren Hufeisen. „Die Hufeisen in verschiedenen Größen werden nach Wunsch mit Namen oder Jahreszahlen versehen, sind also persönliche Glücksbringer. Zudem wird meine Frau Helga wieder Metallgießen und damit vielleicht die Zukunft des einen oder anderen deuten“, verrät Durchner augenzwinkernd. Er ist schon seit 50 Jahren Meister seines Faches und pensionierter Pädagoge. „Ich betreibe das Schmieden in unserer Familie schon in siebenter Generation. Angefangen haben die Durchners mit dem Handwerk eigentlich in Radenthein, später dann in Villach“, erzählt er.