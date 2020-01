Die Wernbergerin Kristina Köck (24) absolvierte heuer als erste gehörlose Kärntnerin die Zentralmatura und ist von der Kleinen Zeitung bei der Wahl "Kärntner des Jahres" in der Kategorie "Regionale Größen" nominiert. Bis 19. Jänner kann abgestimmt werden.

© KK/Privat

Im Parasport ist Kristina Köck (24) als erfolgreiche Skiläuferin bekannt. Bei den „Deaflympics“ (Olympischen Spielen für Gehörlose“ holte sie 2015 in Russland Bronze. Einen ihrer größten Erfolge aus schulischer Sicht konnte sie heuer an der Handelsakademie Villach verbuchen. Als erste gehörlose Kärntnerin absolvierte die Wernbergerin die Zentralmatura und gibt damit auch anderen Mut. Nun ist sie von der Kleinen Zeitung bei der Wahl "Kärntner des Jahres" in der Kategorie "Regionale Größen" nominiert.