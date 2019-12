Noch ist das Eis zu dünn, ab der kommenden Woche könnte aber auf den Seen der Region die Eislaufsaison starten.

(Archivfoto) © Raunig

Kärnten erlebte heuer erstmals keine Eiszeit zu Weihnachten. Nicht einmal der Weißensee fror zu. Langsam aber doch zieht das Eis mit den aktuellen Minustemperaturen an. Sieben Zentimeter dick ist das Eis aktuell am Weißensee. "Für eine offizielle Freigabe ist es noch zu dünn. In den nächsten Tagen werden wir die gefährlichen Stellen absperren. Wenn es weiterhin kalt bleibt und kein Niederschlag kommt, dauert es bestimmt nicht mehr lange", heißt es auf der Natureislauf-Homepage.