© APA/Jakob Gruber

Am Sonntag gegen 12 Uhr fuhr eine 14-jährige Schülerin aus Deutschland auf der Gerlitzen die Piste talabwärts. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, so Erhebungen der Alpinpolizei, konnte sie nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in einen vor ihr fahrenden 73-jährigen Pensionisten aus Niederösterreich. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen. Die 14-Jährige blieb unverletzt.