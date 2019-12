Der Brand ist in der Ortschaft Tallach ausgebrochen. Details sind noch nicht bekannt.

Zwei Feuerwehren wurden alarmiert (Sujetbild) © KLZ/Kanizaj

In St. Jakob im Rosental haben am Samstag die Sirenen geheult. Ersten Informationen zufolge ist in der Ortschaft Tallach ein Kaminbrand ausgebrochen. Die Feuerwehren St. Jakob im Rosental und Maria Elend stehen im Einsatz. Details sind noch nicht bekannt.