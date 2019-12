Villach Kürschnermeisterin geht in Pension

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Annelies Sommeregger geht nach 40 Jahren als Kürschnermeisterin in Pension © Holzfeind

Für Annelies Sommeregger wird das neue Jahr mit einem neuen Lebensabschnitt beginnen. Kärntens einzige Kürschnermeisterin verabschiedet sich nach 40 Jahren in der Branche in die Pension. In ihrem Geschäft „AS Sommergger – Pelze und Leder“ in der Ankershofengasse in der Villacher Innenstadt läuft aktuell der Abverkauf. Mit Ende März wird der Traditionsbetrieb, der anfangs 22 Jahre lang in Spittal angesiedelt war, geschlossen. „Ich habe meinen Beruf immer gerne gemacht und freue mich jetzt auf mehr Freizeit“, sagt Sommeregger, die das alte Handwerk in der Berufsschule in Linz erlernt hat. „Damals gab es noch zwei volle Klassen für Kürschnerlehre, heute wird das alte Handwerk leider immer weniger“, bedauert Sommeregger.