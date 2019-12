Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gabalier kommt nach Villach © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Diese "Verpflichtung" hat in Villach gehörig eingeschlagen. Beim Ö3-Weihnachtswunder geben sich schon seit Donnerstag die Stars der heimischen Musikszene die Klinke in die Hand. Am Montagnachmittag kam der Anruf ins gläserne Ö3-Studio am Hans-Gasser-Platz. "Volksrock'n'Roller" Andreas Gabalier hat kurzfristig zugesagt, einige Lieder und eine Spende nach Villach mitzubringen.