Der Jahreswechsel steht ganz im Zeichen der Livemusik © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

In Villach wird es heuer zu Silvester erstmals kein Feuerwerk geben. Die Stadt verzichtet aus Nachhaltigkeitsgründen darauf. Als "Ersatz" findet in der Innenstadt wieder das Live-Band-Fest „Honky Tonk“ statt – heuer sogar an zwei Tagen. Der Jahreswechsel startet am 30. Dezember mit einer 90er Eis-Party ab 17 Uhr am Rathausplatz. Am Silvestertag wird die Innenstadt ab 11 Uhr zum Hot-Spot für Livekonzerte diverser Bands. Die Ausgangspunkte werden die Kleine Zeitung Bühne am Rathausplatz, die Laternenbühne am Hauptplatz, die Villacher Bier Bühne am Nikolaiplatz und die Antenne-Bühne am Hans-Gasser-Platz sein.