Mit dem städtischen Feuerwerk ist es vorbei

In Villach gibt es in diesem Jahr kein städtisches Silvester-Feuerwerk. Diese Maßnahme im Sinne der Umwelt wird jedoch nicht verhindern, das auf privatem Boden auch heuer Feuerwerke stattfinden werden. Diesem Sylvester-Phänomen will der "VGT" (Verein gegen Tierfabriken) nun einen Riegel vorschieben. Im Sinne der Tiere, auf die das Feuerwerk verängstigt und panisch reagieren. Dafür wurde eine Online-Petition mit inzwischen mehr als 7100 Unterschriften ins Leben gerufen.