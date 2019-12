Das Tauwetter machte einen Saisonstart am Dreiländereck bisher unmöglich. Am 25. Dezember sollen die Lifte nun in Betrieb gehen. Gipfelhaus am Dobratsch hat aktuell Schneeverwehungen geschlossen.

Heutiges Webcambild vom Dreiländereck © KK/Webcam

Eigentlich wollte das Skigebiet Dreiländereck heuer schon am 8. Dezember eröffnen. Wegen schlechter Witterungsverhältnisse musste der Saisonstart aber immer wieder nach hinten verschoben werden. "Am vergangenen Freitag wäre die Piste vom Berg bis ins Tal perfekt gewesen, aufgrund des Tauwetters hat sie dann aber gelitten", sagt Geschäftsführer Wolfgang Löscher über die Gründe, warum das Skigebiet noch nicht geöffnet hat. In den letzten Tagen liefen die Arbeiten auf den Pisten auf Hochtouren. Kurz vor Weihnachten gibt es also doch noch gute Nachrichten. "Wir haben tolle Arbeit auf den Pisten geleistet und können am 25. Dezember samt Talabfahrt eröffnen", kündigt Löscher an.