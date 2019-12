Am Dienstag um 10 Uhr endet der Ö3-Sendemarathon beim Weihnachtswunder am Villacher Hans-Gasser-Platz. Live auf Sendung will man zusammen mit den Gästen vor dem Studio zum größten Chor Österreichs werden und zwei Weihnachtslieder singen.

Der Hans-Gasser-Platz soll noch einmal voll sein, um gemeinsam zu singen © (c) Weichselbraun Helmuth

"Wir brauchen Euch für den größten Chor beim Weihnachtswunder!" So lautete der Aufruf in einer Aussendung von Ö3. Zum Finale der 120-Stunden-Dauersendung will man mit allen Villachern am Hans-Gasser-Platz singen.