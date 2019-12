Kleine Zeitung +

Weihnachtswunder in Villach Wanda verzauberte mehr als 7000 Fans

Als Matakustix den Live-Nachmittag in Villach eröffnete, gab es Starkregen und Gewitter in Villach. Während des Auftrittes zog das Unwetter aber ab. King & Potter, die Topstars von Wanda und Darius & Finlay konnten am trockenen Hans-Gasser-Platz vor tausenden Leuten spielen.