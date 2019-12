Facebook

Rudolf Tischner ist für Hunderttausende Lichtpunkte in Villach zuständig © Holzfeind

Sein Spitzname ist "Herr des Lichts". Und das wohl zurecht. Hunderttausende Lichtpunkte hat Elektriker Rudolf Tischner in Villach zu verantworten. Angefangen von der Weihnachtsbeleuchtung an der Stadtpfarrkirche, bis hin zum großen Baldachin am Rathausplatz und die Kutsche beim Parkcafé. Dazu kommen die ganzen Straßenüberspannungen in den Seitengassen. "Uns geht die Arbeit in der Weihnachtszeit nicht aus", lacht Tischner.