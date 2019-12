Facebook

Am Ende vertrugen sich alle wieder: Die Lehrer schlugen die Schüler mit 8:7 © KK

Wie es im Peraugymnasium schon lange Tradition hat, gab es auch heuer am letzten Schultag ein prestigeträchtiges Eishockeymatch in der Villacher Stadthalle. Quasi als Vorspiel für das VSV-Heimspiel gegen Bozen am Abend duellierten sich die Lehrer und ihre Schüler. Dabei hatte die Schülermannschaft ordentlich aufgerüstet, denn in manchen Jahren setzte es schon weitaus höhere Pleiten.