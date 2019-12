Facebook

Junge Unternehmer entdeckten heuer die Villacher Innenstadt für ihre Geschäftsidee. So eröffneten die Buchhalterin Julia Safron (23) und ihr Mann Marco (36), gelernter Koch, in der Drauparkstraße in Villach das "Foood´s" - eine Mischung aus Verkaufsraum für regionale Nudel in allen Variationen und Produktionsstätte. In unmittelbarer Nähe hat der Villacher Unternehmer Georg Hohenwarter seinen Pop-Up-Store eingerichtet, wo er nachhaltige Lampen aus recycelten Schlagzeugfellen anbietet.