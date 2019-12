Spoon Vienna Villacher Starkoch eröffnete in Wien sein erstes Restaurant

Facebook

Ob Kaimaninseln, Bermudas, New York, Miami, Shanghai, Peking oder seine „Lieblingsküche“ Frankreich: Es gibt kaum einen Ort auf der Welt, an dem Mike Köberl nicht schon aufgekocht hat. Und es gibt auch kaum einen Star, der sich noch nicht durch die Speisen des gebürtigen Villacher gekostet hat, steht er doch seit 1999 an der Seite von Starkoch Wolfgang Puck im Rahmen der Oscarverleihung am Herd. Mit 54 Jahren erfüllte sich Köberl nun in seiner jetzigen Heimat Wien einen großen Traum. Er machte sich mit einem kleine, aber exklusiven Restaurant in der Seilerstätte selbstständig.