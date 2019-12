Johanna Molzbichler übergibt ihre Suppenküche "Supperlativ" in Villach ab Jänner an ihren Sohn. Themenabende und Lieferservice sind geplant.

Johanna und Andreas Molzbichler tauschen die Aufgaben © Holzfeind

Seit drei Jahren sind Johanna Molzbichler und ihr Sohn Andreas im „Supperlativ“ in der Villacher Moritschstrasse ein eingespieltes Team. Weil Johanna nun etwas kürzer treten will, um mehr Zeit mit ihrem Enkelkind zu verbringen, übergibt sie ihre Suppenküche demnächst an ihren Sohn. „Löffelübergabe ist Anfang Jänner“, lacht Johanna, die aber weiterhin in regelmäßigen Abständen hinterm Herd stehen und ihren Sohn unterstützen wird.