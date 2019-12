Christian Einöder und sein Team kümmern sich rund um die Uhr um den Eislaufsplatz am Rathausplatz in Villach.

Christian Einöder ist Experte für schönes Eis © Holzfeind

Der Eislaufplatz am Rathausplatz zählt seit Jahren zum sportlichen Rahmenprogramm am Villacher Adventmarkt. Ihn würde es aber nicht geben, wenn nicht ständig das Eis kontrolliert und auf Vordermann gebracht werden würde. Darum kümmern sich Christian Einöder und sein Team. Drei Mal pro Tag sind sie im Einsatz für das perfekte Eis. Die ständig wechselnden Witterungsverhältnisse sind dabei die größte Herausforderung. "Man muss sich die Eismaschine vorstellen wie eine Tischlerhobel mit Messer. Sie hobelt den Abrieb ab. Dann wird noch 35 bis 40 Grad warmes Wasser in die Eisritzen eingebracht, das wieder gefriert", erklärt Einöder die ausgeklügelte Technik hinter dem Eismachen. Zwischen 15 und 30 Minuten braucht das Team, um den 15 mal 30 Meter großen Platz für die rund 500 Eisläufer pro Tag wieder in Schuss zu bringen.