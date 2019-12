Shooting-Star Lisa Pac war die erste Musikerin, die beim Weihnachtswunder 2019 in Villach performte. Am Abend rockten Pizzera und Jaus den Hans-Gasser-Platz.

Pizzera und Jaus verzückten ihre Fans © (c) Daniel Raunig

Mit Pizzera und Jaus ließ das erste Top-Starduo des Weihnachtswunders in Villach nicht lange auf sich warten. Schon am ersten Tag der 120-Stunden-Sendung vom Hans-Gasser-Platz rockten die beiden Villachs Innenstadt. Dabei ließ man sich, wie schon den ganzen Nachmittag zuvor, von immer wieder einsetzendem Regen nicht abhalten. 5000 Menschen feierten mit. Schon Zuvor machte Shooting-Star Lisa Pac die Eröffnung der Live-Performances perfekt. Vor gut gefülltem Platz performte sie ihren Hit "Helium" in Villach. Nach gelungener Weihnachtswunder-Premiere verriet sie: "Eigentlich singe ich an Weihnachten fast nicht, vor der Familie bin ich total schüchtern." Den Abschluss machte die Gruppe "Solarjet".