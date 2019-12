Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Haltestelle in Landskron wurde in der Vorwoche neu eröffnet © KK/ÖBB

Seit 15. Dezember gelten auch in der Region Villach die neuen Fahrpläne für den öffentlichen Verkehr. Während die einen sich über eine bessere Anbindung freuen, gibt es auch Kritik. So wurde mit Eröffnung der neuen S-Bahn-Haltestelle in Landskron die rund 450 Meter entfernte Bushaltestelle in der Millstätter Straße eingestellt.