Das Christkind nahm die Spende entgegen © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)/kk

Die Firma Bauder, Hersteller von Abdichtungs- und Dämmsystemen aus Ansfelden, überreichte einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an die Bauerngman Villach. Damit unterstützt man die Kindlkasse der Gman, womit bedürftige Kinder zu Weihnachten neu eingekleidet werden. "Klanbauer" Peter Schicho freute sich mit Alexander Tischler und Martin Zankl über die Spende, die Geschäftsleiter Günther Murauer und Fachberater Jürgen Nais übergaben. Am Wochenende feiert die Gman ihren Bauernadvent am Oberen Kirchenplatz in Villach.