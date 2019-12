Die beiden Slowenen wurden am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt zu Zusatzstrafen verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Für die Angeklagten war es nicht die erste Gerichtsverhandlung © KLZ/Fuchs

Die beiden Männer - bei ihnen handelt es sich um slowenische Staatsbürger - wurden im Mai des Vorjahres festgenommen. Damals wollten sie auf einem Parkplatz in Villach 16 Kilogramm Marihuana verkaufen. Was sie nicht wussten: Bei dem Käufer handelte es sich um einen verdeckten Ermittler. Das Duo war mit zwei Mittätern bereits vor einem Jahr zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte die Schuldsprüche jedoch teilweise aufgehoben, weshalb der Schöffensenat unter Richterin Ute Lambauer die Causa noch einmal aufrollen musste. Konkret wurden die Schuldsprüche gegen die zwei Angeklagten aufgehoben, welche die Beteiligung der beiden an der Einfuhr der Drogen von Slowenien nach Kärnten zum Thema hatte.