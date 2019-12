Beim Continental-Cup der Ski-Springerinnen in Notodden (NOR) schrieb Sophie Sorschag Geschichte. Als erste Kärntnerin konnte sie zwei Mal hintereinander auf das Podest segeln. Den zweiten Bewerb gewann sie Reisacherin.

Sophie Sorschag feierte einen Sieg im Continental-Cup der Skispringerinnen, ist auf dem Weg in den Weltcup © Privat

Sophie Sorschag ist eine Spätstarterin in Sachen Skispringen. Das tut ihrem Ehrgeiz keinen Abbruch. Die junge Reisacherin springt für den SV Villach und hat nun den größten Erfolg in der noch jungen Saison gefeiert. Beim Continental Cup in Notodden (Norwegen; HS98) sprang sie am ersten Bewerbstag auf den 2. Platz. Am zweiten Bewerbstag schaffte sie mit den Weiten 92,5m und 93,5 m den ersten Platz vor der Norwegerin Thea Minyan Bjoerseth und der zweitbesten Österreicherin Julia Mühlbacher. Im Continental Cup führt Sorschag mit aktuell 180 Punkten vor der Italienerin Jessica Malsiner (145) und der Russin Kristina Prokopieva (130).