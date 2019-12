Jahresrückblick Villach Das hat sich 2019 in der Gastronomie getan

Zahlreiche Neueröffnungen von Restaurants und Lokalen standen 2019 in Villach am Programm. Es gab aber auch Schließungen von Traditionsbetrieben.

Ein Kommen und Gehen gab es heuer in der Villacher Gastronomie-Szene. Neues Kaffeehausflair brachte Gastronomin Andrea Köstenberger in die Villacher Innenstadt. In der Widmanngasse hat sie sich ihr Café "Im Wohnzimmer" eingerichtet, wo sie Omas Kuchen anbietet.