Die "Anna Neumann"-Bar ist heuer erstmalig beim Villacher Adventmarkt mit dabei. Von anderen abheben will man sich mit speziellen, warmen Cocktails.

Marcus Frohnwieser wartet seinen Gästen warme Cocktails auf © Holzfeind

Heuer im Sommer wurde die "Anna Neumann"-Bar am Villacher Hauptplatz feierlich eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass man sich auch am Villacher Adventmarkt präsentieren werde, sagt Chef Marcus Frohnwieser: "Die Idee vom Weihnachtsmarkt ist mit dem Projekt entstanden. Wir wollen unseren Kunden auch draußen etwas bieten." Von der Konkurrenz wolle man sich abheben. "Wir bieten spezielle warme Cocktails an", sagt Frohnwieser. Dazu zählt etwa "Annas Winterpunsch" aus Mirtillo sowie dem Geschmack von Birne, Kokos, Vanille und Curry. "Wir haben aber auch klassischen Glühmost oder Glühwein. Zu essen gibt es pikante Waffeln auf Kartoffelbasis mit Fleisch, Fisch oder auch vegetarisch", sagt Frohnwieser.