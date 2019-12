Facebook

Fritz Mayer war noch immer Stammgast in seinem früheren Café in der Widmanngasse © Holzfeind

Wenn einer den Namen Wirtelegende verdient, dann ist es der Villacher Fritz Mayer. 20 Jahre lang hat er das „29er“-Café in der Lederergasse geführt. Stars wie Thomas Gottschalk, Franz Beckenbauer, Peter Alexander und Udo Jürgens gingen bei ihm ein und aus. „Wenn STS ein Konzert in Laibach hatte, sind sie immer über Villach heimgefahren und haben bei mir Muscheln gegessen“, erinnert sich Mayer. Selbst nachdem er das „29er“ im Jahr 2000 in neue Hände gab, blieb er dem Wirtshausleben treu. Bis zu seiner Pension führte er mit seiner Schwägerin ein Kaffeehaus in der Widmanngasse 25. Nun tritt aber auch sie in den Ruhestand. „Wir schließen mit 21. Dezember und bedanken uns für die Treue“, steht auf der Eingangstür.