Arpad Reinprecht ist Experte im Baumkuchendrehen © Holzfeind

Die Adventhütte von "Reinprechts Kuchenwelt" ist nicht schwer zu finden. Nicht selten bildet sich dort eine lange Schlange, weil alle nur eines wollen: den originalen Baumkuchen oder "Kürtőskalács", wie er in seiner Heimat Ungarn genannt wird. Arpad Reinprecht stammt ursprünglich aus Ungarn und hat sich die süße Köstlichkeit zur Geschäftsidee gemacht. Das ganze Jahr über steht er auf Märkten und dreht den berühmten Baumkuchen, der zum Schluss für die unterschiedlichen Geschmäcker verziert wird: mit Zucker, Zimt, Vanille, Nüssen, Kokos oder Mohn. "Am meisten gefragt ist die Zucker-Zimt-Mischung", weiß der Chef. Seine Kuchen, die auf Basis eines alten Familienrezeptes hergestellt werden, sind in der modernen Variante auch vegan und laktosefrei. Der kleine Ofen in der Hütte ist in der Hochsaison beinahe durchgehend in Betrieb. 200 Stück am Tag fertigt Reinprecht an einem Wochenende am Oberen Kirchenplatz in Villach.