Kinderliteratur-Festival „Lesestadt“ in der Galerie Freihausgasse in Villach lädt wieder zum Schmökern, Lernen und Kreieren ein.

Seit gestern Abend und bis 15. Februar gibt es das Kinderliteraturfestival in der Freihausgasse wieder © KK/Marta Gillner

Heuer überlassen die Kleinen nichts dem Zufall. Die „Lesestadt“ in der Galerie Freihausgasse in Villach darf genau so sein, wie sie Kinderaugen haben möchten. Nach dem großen Erfolg des einzigen Kinder-Literaturfestivals in Kärnten im Vorjahr, bauen sich die Protagonisten ihre „Lesestadt“ heuer selbst. „In mehrtägigen Workshops gestalten sich die Kinder ab Jänner den leeren Raum der Galerie selbst. „Gebastelt werden Häuser, Begrünung und Mobilität“, sagen Festivalleiter Martin Mittersteiner und Kunstvermittlerin Simone Dueller. Der interaktive Teil des Literaturfestes startet nach den Ferien. Die „Lesestadt“ selbst ist seit gestern Abend geöffnet.