Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © AdobeStock/sharryfoto,fotolia

Für die nahenden Weihnachtsfeiertage sagen Experten eine Grippewelle in Kärnten voraus. Das Gesundheitsamt Villach ruft deshalb zur Impfung auf. „Wir haben im Gesundheitsamt noch Impfstoff zur Verfügung“, rät der zuständige Referent, Stadtrat Christian Pober sich zu schützen. Das Gesundheitsamt der Stadt Villach bietet bereits seit Oktober den Vierfach-Grippe-Impfstoff an. Er gewährt umfassenden Schutz gegen 2 A und 2 B Influenza Stämme und kann ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat und für Erwachsene verwendet werden. Die echte Grippe ist eine schwere Infektionskrankheit, die lebensbedrohende Folgen haben kann. Pober rät, sofern man nicht bereits gegen Grippe geimpft ist, sich noch rasch immunisieren zu lassen. „Wir haben im Gesundheitsamt noch Impfstoff auf Lager“, sagt Pober. „Oder man wendet sich an den eigenen Hausarzt.“

Diese Viruserkrankung kann jede Altersgruppe betreffen. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten) von Mensch zu Mensch. Sie verursacht Fieber, Schüttelfrost, Husten und Muskelschmerzen. Besonders bei älteren Menschen kann es zu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Lungenentzündung oder Herz-Kreislaufversagen kommen. Auch bei Kindern und Erwachsenen mit chronischer Grundkrankheit kann die Grippe mit sehr schwerem Krankheitsverlauf einhergehen. Stadtphysikus Martin Herzeg erinnert an die wichtigen Verhaltsregeln in der Grippezeit: „Häufiges Händewaschen ist ein Gebot der Stunde, eventuell auch Hygienegel verwenden, nicht zu viele Hände schütteln, Menschenansammlungen meiden, hygienisch husten.“

Impftermin: Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr, jeden Donnerstag 14 bis 16 Uhr, Kosten: pro Impfung 14 Euro, inklusive Impfstoff