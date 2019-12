Kein autofreier Ossiacher See, keine Fusionierung von Tourismusverbänden und neue Öffi-Verkehrspläne mit großen Lücken. Das lief heuer in Villach nicht so richtig rund.

Keinen autofreien Tag konnte man heuer am Ossiacher See realisieren © (c) Markus Traussnig

Größere Projekte bringen oft Faktoren mit, die sie behindern. Manchmal werden sie dadurch auch unrealisierbar. So geschehen auch im Kalenderjahr 2019 in der Region Villach. Aus einem autofreien Tag am Ossiacher See wurde ebenso nichts, wie aus einer Kontrolle der GTI-Bewegungen. Ein alpines Ski-Weltcuprennen auf der Gerlitzen wird es in nächster Zeit wohl ebenso wenig geben, wie bessere S-Bahn-Takte für Pendler. Hier eine kleine Auswahl an Pannen, die im Jahr 2019 passiert sind.