Kleinwächter führt die Galerie im Schloss Porcia als Leiterin ins Jubiläumsjahr © KK

Kunst, sagt Elisabeth Kleinwächter, habe sie schon als Jugendliche interessiert. „Bereits als Schülerin des Villacher Peraugymnasiums bin ich regelmäßig in die damalige Galerie an der Stadtmauer gegangen und habe mir Ausstellungen angesehen.“ Die ersten, an die sie sich noch erinnere, waren von Robert Schöffmann und Hans Bischoffshausen. Diese Begeisterung hat sie ihr Leben lang begleitet und wenn man sie fragt, was sie an Kunst so fasziniert, antwortet sie zunächst mit einer Gegenfrage. „Wie kann man sich nicht dafür interessieren und begeistern?“, um dann doch einige Gründe anzuführen. „Das Schöne an der Kunst ist, dass sie Räume eröffnet, die nur durch sie möglich sind.“ Oder: „Kunst schafft Situationen, die im realen Leben nicht gegeben sind und erweitert damit Perspektiven.“