(Archivfoto) © Traussnig

Am Dienstag wurde über das Vermögen von Maler und Anstreicher Thomas Zechner aus Finkenstein das Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Stein des Anstoßes war ein Gläubigerantrag. Die Höhe der Passiva ist laut Auskunft des Alpenländischen Kreditorenverbandes derzeit noch nicht bekannt. Der Unternehmer betreibt eine Malerei samt Althaussanierungen und Bodenverlegungen. Als Grund für die derzeitige finanzielle Situation gibt er auf Anfrage der Kleinen Zeitung "Ausfall von Forderungen" an. Derzeit läuft der Betrieb normal weiter. "Ob der Betrieb auch in Zukunft weitergeführt werden kann, kann ich derzeit noch nicht sagen", sagt Zechner, der aktuell alleine im Betrieb arbeitet, Mitarbeiter sind von der Insolvenz nicht betroffen.