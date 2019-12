Kleine Zeitung +

Tom Walek Ö3-Mikromann stiftete in Villach Verwirrung

Der Ö3-Mikromann Tom Walek machte heute die Draustadt, wo am Donnerstag das "Weihnachtswunder" startet, zum Thema. Gefragt wurde, was denn die Hauptstadt von Villach wäre. Die Befragten waren sich in ihren Antworten nicht ganz einig.