Karin Baumgartner aus Fresach verkauft auch heuer wieder glücksbringende Mistelzweige am Villacher Adventmarkt.

Karin Baumgartner ist am Unteren Kirchenplatz zu finden © Holzfeind

Wer im Advent das Glück sucht, ist bei der "grünen Oase" von Karin Baumgartner richtig. Die Familie der Fresacherin ist am Adventmarkt in Villach bereits eine Institution. "Wir haben schon Mistelzweige und Adventkränze hier verkauft, als es noch keinen Weihnachtsmarkt gab", sagt sie. Dass man den glücksbringenden Mistelzweig nicht nur auf die Haustüre hängen kann, erfährt man bei ihr ebenso. "Er kann zum Beispiel zur Aurareinigung auch ins Schlafzimmer gehängt werden", erklärt Baumgartner. Generell sei der Mistelzweig ein Allheilmittel. "Seine Blätter werden zur Krebstherapie eingesetzt", weiß Baumgartner. Ihre Ware findet sie an alten Obstbäumen. "Dort sind die Zweige auch leichter erreichbar, als bei höheren Bäumen", lacht sie.