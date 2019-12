Elf Millionen Euro Autobahn-Vollanschluss in Wernberg kommt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aktuell gibt es in Wernberg nur eine Abfahrt inRichtung Villach und eine Auffahrt in Richtung Klagenfurt © Raunig

Seit 23 Jahren schon „geistert“ das Thema Autobahn-Vollanschluss Wernberg über das politische Tapet. Immer wieder gab es Verzögerungen, großer Knackpunkt war die Finanzierung des elf Millionen Euro teuren Großprojektes. Jetzt kommt (wieder) Bewegung in die Sache. Land und Asfinag arbeiten derzeit an einem umfassenden Mobilitätspaket, ein Teil davon wird der Vollanschluss der stetig wachseneden 5579-Einwohner-Gemeinde sein, die derzeit nur über eine Autobahnabfahrt in Richtung Villach sowie eine Auffahrt in Richtung Klagenfurt verfügt.