Am Kaiser-Josef-Platz in Villach findet man eine große Auswahl an heimischen Christbäumen.

Manfred Ploner verkauft Christbäume am Kaiser-Josef-Platz © Holzfeind

Am Kaiser-Josef-Platz steht seit Samstag ein Christbaumland. Manfred Ploner verkauft dort heimische Bäume in allen Sorten und Größen. "Wir haben etwa Nordmann-, Korktannen und Silberfichten. Eine ganz besondere Art ist die Felsengebirgstanne, die einen eigenen Wuchs hat und einen zitronigen Duft versprüht", erklärt er. Die heimischen Bäume stammen alle aus eigener Kultur der Familie Brückler aus Fresach. 600 Christbäume werden pro Saison verkauft. "Das Besondere an unseren Bäumen ist, dass sie zum richtigen Zeitpunkt geschlägert wurden, nämlich vier Tage vor dem elften Vollmond. Das heißt, sie nadeln nicht. Auch enthalten sie keine Spritzmittel, eigens gezüchtete Shropshire-Schaf erhalten die Kultur", sagt Ploner. Bäume in der Höhe von einem halben bis sieben Meter können erworben werden, ein Laufmeter kostet zwischen 18 und 25 Euro (Tanne) bzw. 12 bis 18 Euro (Fichte).