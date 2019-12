Ab 19. Dezember gastiert das Ö3 Weihnachtswunder am Villacher Hans-Gasser-Platz. Jede Menge Stars umrahmen die Spenden-Veranstaltung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Ö3

Die Liste der Stars kann sich sehen lassen, die Vorfreude in Villach ist groß. Am 19. Dezember startet das Ö3 Weihnachtswunder am Hans-Gasser-Platz. 120 Stunden wird live aus einem Glasstudio gesendet. Einige Stars umrahmen die Spendensendung. Angekündigt haben sich zum Beispiel Pizzera & Jaus, Wanda, Folkshilfe, Julian le Play, Lemo, Avec, Thorsteinn Einarsson, Lisa Pac, Matakustix, Solarjet, Darius & Finlay und Möwe.