Am Wochenende kam es zu mehreren gewalttätigen Übergriffen in Kärnten. Am Sonntag gegen 4.30 Uhr wurde vor einer Frühbar in Villach ein 31-jähriger Mann im Bereich des dortigen Parkautomaten von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen und mittels Faustschlägen im Gesicht attackiert. Durch die Tat wurde der Villacher schwer verletzt und musste nach ärztlicher Erstversorgung in das LKH Villach gebracht werden.

Zeugenaufruf.

Da laut Angabe des Opfers die Tat von mehreren Personen beobachtet wurde, wird um einen Zeugenaufruf ersucht. Etwaige Zeugen des Vorfalles, welche Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hauptplatz oder telefonisch unter der Nummer 059133-2292 zu melden.